GroenLinks-raadslid naar moslimpartij R'dam

De 32-jarige El Ouali verliet GroenLinks omdat hij een ander mooi aanbod had gekregen. Toen was nog niet bekend dat hij lijsttrekker zou worden. Er waren in totaal drie kandidaten. „El Ouali is onze lijsttrekker vanwege zijn verbale kwaliteiten, raadservaring en bevlogenheid”, licht Mohamed Talbi toe, een van de initiatiefnemers van de Rotterdamse moslimpartij.

Tweede op de lijst staat Aydin Peksert, een Rotterdammer van Turkse afkomst. De 31-jarige jurist was tot voor kort PvdA-lid. „Hij is een groot politiek talent”, aldus Talbi.