Aanslag op politiewagens in München kort voor topconferentie G7

De busjes stonden geparkeerd voor een hotel waar politie-eenheden zijn ondergebracht die de topconferentie in Sloss Elmau, 75 kilometer ten zuiden van de Beierse hoofdstad, moeten beveiligen. Talrijke protestgroepen hebben aangekondigd te willen betogen tegen de economische top. De overkoepelende groepering 'Stop G7 Elmau' heeft in een verklaring afstand genomen van de aanslag en stelt dat geen van de aangesloten groepen ervoor verantwoordelijk zou zijn.

De politie is bang voor acties van extreemlinkse groepen en mogelijke protesten die te maken hebben met de kosten van het levensonderhoud, de coronamaatregelen en de oorlog in Oekraïne. Duitsland heeft de controles langs al zijn grenzen in de aanloop naar de conferentie verscherpt. De top wordt van 26 tot 28 juni gehouden in een luxueus kuurhotel vlakbij de Oostenrijkse grens.

Het is niet de eerste top van de G7 in het in de Eerste Wereldoorlog verrezen slot. In juni 2015 was er ook een top van de groep van de zeven vooraanstaande westerse geïndustrialiseerde landen. De G7 is een op economische vraagstukken gerichte overleggroep van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU, voorheen de Europese Economische Gemeenschap, schuift sinds 1977 ook aan. Het was aan het begin in 1975 een samenkomst in een kasteel bij Parijs waar de eerste leden informeel over wereldproblemen spraken. Maar de G7 heeft steeds meer gewicht gekregen als een westerse topconferentie.