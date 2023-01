7,5 jaar cel voor rol bij ernstige verminking advocaat Zoetermeer

Het slachtoffer heeft blijvende littekens aan de onverhoedse aanval overgehouden en heeft haar kantoor, dat zij samen met haar zus runde, moeten opgeven. Een motief voor de aanval is nooit duidelijk geworden; de steker is tot dusver onbekend gebleven en niet opgespoord.

Volgens het hof heeft een mededader van D. de opdracht aangenomen om de advocaat te verminken. Die opdracht is „volgens een vooropgezet en gedetailleerd plan” uitgevoerd. D. was daarbij intensief betrokken, aldus het hof. Hij maakte de afspraak met de chauffeur en reisde met de mededaders van Amsterdam naar Zoetermeer. Hij stemde vooraf zijn kleding en gedrag af met een van de mededaders, om als dubbelganger te fungeren of verwarring te zaaien, aldus het hof.

D. stond eerder in hoger beroep terecht. De Hoge Raad bepaalde dat het hof de zaak opnieuw moest behandelen. Bij die eerdere behandeling kwam het hof tot een celstraf van bijna tien jaar. In de tweede ronde sprak het hof de man vrij van poging tot moord, wegens gebrek aan bewijs en kwam het daardoor tot een lagere straf. Zware mishandeling met voorbedachten rade is bewezen, aldus het hof. In hoger beroep had het Openbaar Ministerie twaalf jaar geëist.

Bij het bepalen van de straf woog het hof mee dat D. „geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen en de gevolgen daarvan.” De man heeft iedere betrokkenheid ontkend. De rechters rekenen het D. zwaar aan dat het slachtoffer een advocaat was en in die hoedanigheid is aangevallen.

Naast de opgelegde straf voor de aanslag op de advocaat kreeg D. zes maanden voor twee andere zaken (verboden wapenbezit en belediging van een ambtenaar). Hij heeft een omvangrijk strafblad en is onder meer veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012.

De man die samen met D. van Amsterdam naar Zoetermeer zou zijn gereisd, kreeg destijds negen jaar cel. De vermeende chauffeur is vrijgesproken.