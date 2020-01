„In Ede was sprake van een geweldsexplosie”, aldus Dros tegen dagblad De Gelderlander, over de groep van circa zeventig jongeren die vooral in Ede-Zuid losging. De belaagde hulpverleners hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling, blijkt uit een persgesprek woensdag van de driehoek Oost-Nederland in Arnhem.

Volgens de politiechef zijn de hulpverleners ’door het oog van de naald’ gekropen en hadden er ernstige gewonden kunnen vallen. Hij spreekt van buitengewoon laf gedrag en wijst ook ouders op hun verantwoordelijkheid.

Daders herkend

Aanhoudingen zijn nog niet verricht. De politie pluist camerabeelden uit en hoort getuigen. Sommige van de jongeren werden door agenten in Ede herkend, maar de politie is ervan overtuigd dat ook raddraaiers van buiten Ede deelnamen aan de rellen.

