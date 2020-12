Eenzaamheid ouderen toegenomen tijdens coronapandemie

Dat blijkt uit een aantal rapportages over het actieprogramma Een tegen Eenzaamheid die minister Hugo de Jonge (Volksgerzondheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het actieplan moest een ’trendbreuk bewerkstelligen’ bij eenzaamheid onder 75-plussers door een ’maatschappelijke beweging’ op gang te brengen.

Die beweging is er heus gekomen, zo signaleren meerdere onderzoeksbureaus. Zo geven 212 gemeenten ’extra aandacht’ aan het onderwerp, door gerichte huisbezoeken en activiteiten. Er kwam een nationale coalitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, een grootscheepse campagne en zo’n 2,5 miljoen subsidie voor initiatieven. Het probleem staat ’op de kaart’ en is ’bespreekbaar geworden’ - dat waren ook doelstellingen.

Maar het probleem is daarmee niet weg. Was er in de jaren tussen 2009 en 2018 een duidelijke afname te zien van zelfstandige ouderen die aangeven matig tot sterk eenzaam te zijn. In juni 2020 werd weer een toename gemeten: 27 procent van de 75-plussers geeft aan zich eenzaam te voelen. Door de vermindering van fysieke contacten en het wegvallen van activiteiten in groepsverband is de kans dat eenzaamheid onder ouderen is toegenomen ’aanzienlijk’, schrijft de wetenschappelijke adviescommissie.

„Digitale communicatie en de talloze creatieve initiatieven die genomen zijn om eenzaamheid van ouderen tijdens de coronacrisis tegen te gaan kunnen daartegen waarschijnlijk maar beperkt tegenwicht bieden.” Dat de ’trendbreuk’ er snel komt, is ’onwaarschijnlijk’, schrijft de commissie.

Hoewel de strijd tegen eenzaamheid een van de speerpunten was van het ministerschap van De Jonge, is de bewindsman er ook om bekritiseerd dat hij bij de bestrijding van de coronacrisis juist te veel aandacht had voor de medische kant.

Mogelijk klein lichtpuntje

Veel goed nieuws zullen coronaminister De Jonge en premier Rutte dinsdag tijdens hun persconferentie niet te melden hebben. Het tijdelijk verruimen van de groepsgrootte voor visite tijdens de kerstdagen van 3 naar 6 lijkt het enige lichtpuntje, al is het nog zeer onzeker of dat zal branden. Het aantal besmettingen stijgt juist weer, maandag voor de zesde dag op rij. Er werden maandag meer dan 7.100 nieuwe gevallen gemeld.