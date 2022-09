’Kannibaal in dienst bij huurlingenleger Poetin’

De man werd vorig jaar opgepakt nadat er een onthoofd en verminkt lichaam van een zakenman uit zijn auto rolde. Tijdens een politieverhoor bekende hij achter nog meer moorden te zitten, en zei hij de tong van een van zijn slachtoffers uit te hebben gesneden om op te bakken. „Om gewoon even te proeven”, al vond hij het „niet zo lekker.” Hij overviel zijn slachtoffers vaak ’s nachts in een park.

De man heeft zich volgens The Mirror bij de Wagner Group gemeld, een bataljon van meedogenloze schaduwhuurlingen - ook van niet-Russische komaf - die het vuile werk opknapt voor de Russische diensten. Wagner was of is onder meer actief in Oost-Afrika, maar ook in Syrië, Venezuela, Madagaskar en dus Oekraïne.

De omstreden leider van het gevreesde huurlingenleger, Yevgeny Prigozhin, werd onlangs in de gevangenis gefilmd waar hij mensen probeerde over te halen naar het front te trekken. Volgens The Sun krijgen de gevangenen hun vrijheid terug, op last van president Vladimir Poetin, mits ze zes maanden blijven vechten in Oekraïne. Poetin heeft afgelopen week inmiddels een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Met name in de uithoeken van Rusland, ver weg van Moskou, zouden mannen worden gedwongen om naar het front te gaan.