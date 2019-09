Aanhouding na vondst dode man

Ook heeft de politie een man in de omgeving aangehouden. In eerste instantie werden nog diverse ambulances gealarmeerd, net als de traumahelikopter maar dit mocht niet meer baten. Getuigen zagen dat de aangehouden man met zakken over zijn hand en handboeien om werd meegenomen.

„We kunnen nog niet precies zeggen wat de relatie is met de arrestant. Ook niet over hoe de man om het leven is gekomen”, aldus een woordvoerster van de politie. Het speciale onderzoeksteam doet wel een oproep voor getuigen om zich te melden. Inmiddels staan er zwarte hekken om het lichaam heen en is er een uitgebreid sporenonderzoek gaande. De politie verwacht later op de dag meer te kunnen zeggen over de identiteit en wat er precies is gebeurd.