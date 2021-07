Cuba: ambassade in Parijs aangevallen met molotovcocktails

Eerder deze maand demonstreerden duizenden Cubanen in verschillende steden voor vrijheid, tegen onderdrukking en (voedsel)tekorten in het land. Dergelijke protesten waren in de Caribische staat in decennia niet meer voorgekomen. Cubaanse ballingen en sympathisanten protesteerden ook in het buitenland, bijvoorbeeld in Washington.

De VS vaardigden sancties uit tegen specifieke leden van de communistische regering van het eiland. Het zijn represaillemaatregelen tegen mensen die de Amerikaanse regering verantwoordelijk acht voor de onderdrukking van actievoerders en de arrestatie van „honderden demonstranten simpelweg omdat ze hun mensenrechten van vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering uitoefenen.”

De Cubaanse economie lijdt zwaar onder de ineenstorting van het toerisme tijdens de coronapandemie en onder Amerikaanse sancties. Er is een tekort aan voedsel en medicijnen. Ook loopt het aantal coronabesmettingen in het land weer op.

De autoritaire regering heeft de protesten beschreven als gewelddadige onrust die is aangezet door de VS om Cubanen te verdelen.