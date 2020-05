Meer tijd om voor orgaandonatie te kiezen

Iedere Nederlander vanaf 18 jaar moet dit jaar zijn of haar keuze over orgaandonatie vastleggen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Nederlanders krijgen langer de tijd om te kiezen of ze orgaandonor willen zijn of niet. In het donorregister worden mensen die geen keuze hebben gemaakt, pas vanaf het eind van het jaar aangemerkt als iemand zonder bezwaar tegen donatie. Het kabinet schuift de nieuwe registratie ongeveer drie maanden op.