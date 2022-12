Inzittenden van auto vluchten voor politie na achtervolging, een van hen keert terug om frietjes op te halen

Een patrouille van de mobiele eenheid wilde zaterdag iets voor 18 uur aan de Aartselaarstraat een voertuig controleren waarvan de ramen beslagen waren. Maar de bestuurder stopte niet en reed bij de politie vandaan. Dat mondde uit in een achtervolging door de stad. In de Alfons De Cockstraat crashte de auto tegen een geparkeerd voertuig. Meteen daarna vluchtte de bestuurder te voet verder. Kort daarna kon hij door de poltie in de kraag gevat worden.

Omstanders keerden zich tegen de politie. Op camera’s zag de politie dat behalve de bestuurder ook nog verschillende andere inzittenden waren uitgestapt en zich uit de voeten maakten. Op één iemand na. Toen de politie achter de vluchtende bestuurder zat, kwam zij terug naar de auto om iets op te halen en er vervolgens weer snel vandoor te gaan.

Uiteindelijk kon de politie alle zes de inzittenden vinden. De bestuurder van de wagen bleek een enkelband te dragen en kreeg van de rechter verschillende voorwaarden opgelegd. Zo mocht de man geen voertuig besturen, geen drugs gebruiken of strafbare feiten plegen. Hij hield zich aan geen enkel van deze voorwaarden, want de man legde ook een positieve drugstest af.

Vermoedelijk vreesde de man voor de gevolgen van het schenden van zijn voorwaarden en sloeg hij daarom op de vlucht. De vriendin van de verdachte, zijn moeder en drie minderjarigen zaten bij hem in de wagen. Het was zijn moeder die terugkeerde naar de wagen. Zij wilde de frietjes die ze net hadden afgehaald nog uit de auto halen.