USA tegen UK

Krijgt America's Next Top Model voor het eerst een winnares uit Europa? Die kans is vijftig procent in dit achttiende seizoen. Zeven Amerikaanse modellen strijden tegen zeven Britse meiden die zich in Engeland al hebben bewezen.In de eerste aflevering portretteren de deelnemers een bekende figuur uit de Amerikaanse of Engelse geschiedenis, van Jackie Kennedy tot Amy Winehouse.