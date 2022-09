Vrouw vindt valse wolfspin tussen het wasgoed: ’Rest van de dag met kippenvel rondgelopen’

„Helaas vond ik hem tussen mijn wasgoed. Daar was ik wat minder blij mee”, vertelt Mirjam, terwijl een groep kinderen achter haar gefacineerd in het bakje met de wolfspin staat te kijken. „Ik zag ’m wegkruipen en dacht: o nee, een kriebelbeest. Ik heb de rest van de dag met kippenvel rondgelopen.”

Mee naar school

Mirjam wist de spin te pakken met een insectenvanger; een soort grijper waarbij een vakje over het dier wordt gezet. „We hebben wel vaker grote spinnen in huis. Maar toen ik op internet een foto had bekeken, wist ik het zeker: dit is een valse wolfspin.”

Mirjam, de juf en kinderen kijken naar de Ferdy de wolfspin. Ⓒ DvhN

Dochter Feija (9 jaar) was dolenthousiast en kwam met een voorstel: mag ’ie mee naar school? „Een giftige spin mee naar school nemen doe je natuurlijk niet zomaar”, vervolgt Mirjam. „We hebben eerst goed overlegd met de school en zo lang het bakje dicht bleef, mocht hij mee.” En zo is de spin al bijna een week op de CKC Beatrix school in Beilen te bewonderen.

Ferdy de valse wolfspin

„Hij heet Ferdy”, zegt dochter Feija terwijl ze zonder enige angst het bakje met de wolfspin op het schoolplein vasthoudt. Maar goed ook, later wil ze graag iets met dierverzorging doen. „Toen ik vijf jaar was, werd ik fan van Freek Vonk en heb ik veel over dieren geleerd.”

Ferdy heeft Feija de spin genoemd. „Ferdy, de valse wolfspin, dat vond ik wel een leuke naam. Of ik hem eng vind? Nee, niet meer. Ik voer hem ook andere spinnen en insecten die ik vang met de insectengrijper van mijn moeder. Maar ik denk dat we hem binnenkort wel vrij moet laten.”