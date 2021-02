Saharastof trekt over Nederland: fraaie zonsopkomsten en overdag wazig

„Een zuidelijke wind voert niet alleen zeer zachte lucht aan, maar ook kleine deeltjes Saharazand. Vandaag bereikt een dikke laag van dit Saharastof de atmosfeer in onze streken en is de zon erg wazig te zien”, zegt Jaco van Wezel van Weeronline over het weerverschijnsel.

Maandagmiddag kan de zon soms zelfs geheel verduisterd worden door het stof, dat zich mengt met lichte sluierbewolking.

Zonsopkomsten roder dan normaal

De komende dagen kan het stof ook in de vroege ochtenduren voor spectaculaire beelden zorgen. Op veel plekken in Nederland wordt een knalrode zonsopkomst verwacht.

„Het meeste stof trekt de komende dagen over het oosten van ons land en Duitsland. Vooral de zonsopkomsten zijn daardoor roder dan normaal. Het Saharastof zorgt voor extra breking en verstrooiing van het licht en daardoor gaat de opkomende zon gepaard met rode, oranje en gele kleuren”, aldus Van Wezel. Het lichteffect is de komende dagen het beste te zien in het oosten van Nederland.

Auto onder het stof?

In tegenstelling tot andere jaren hoeven autobezitters nu niet te vrezen voor een dikke laag stof en zand op hun auto. „Het stof zit erg hoog en daardoor hebben we er bij het aardoppervlak niet veel last van. Bovendien blijft het droog.”