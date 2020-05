Zorgpersoneel ook ná de crisis broodnodig

En dan te bedenken dat we, ook als de coronacrisis straks voorbij is, meer dan ooit behoefte hebben aan zorgpersoneel. Nederland vergrijst in rap tempo: binnen tien jaar gaan we de grens van vier miljoen 65-plussers over; één miljoen landgenoten zijn straks tachtig jaar of ouder. Die groeiende groep ouderen heeft steeds meer zorg nodig, want hoe langer we leven, hoe verraderlijker de ziektes die ons proberen eronder te krijgen.

Geen wonder dus dat het al een paar jaar alle hens aan dek is om genoeg verpleegkundigen aan het werk te krijgen. De krapte is overal voelbaar: van de thuiszorg, via de wijkverpleging, tot ziekenhuisverpleegkundigen op de eerste hulp of de intensive care. De komende jaren gaat het niet zomaar lukken om die tekorten weg te werken, blijkt uit onderzoek van Maastricht University.

Inmiddels lukt het om de instroom bij de zorgopleidingen weer een beetje op te krikken, maar: tegenover de groep nieuwe verpleegkundigen en zij- en herinstromers staat een grote groep van vakgenoten die ermee stoppen.

Een deel gaat met pensioen – ook verpleegkundigen en verzorgenden vergrijzen – maar een deel geeft om een andere reden de brui eraan. Zorgmedewerkers vinden hun vak vaak het mooiste ter wereld, maar met hun arbeidsomstandigheden zijn ze vaker dan gemiddeld ontevreden.

Werkdruk

Zes op de tien werknemers in de zorg hebben de werkdruk de laatste jaren zien toenemen, en dat zorgt weer voor stress, op de eigen gezondheid en op het privéleven, staat in een rapport dat het UWV in maart heeft uitgebracht.

Eén lichtpuntje is dat personeel in het ziekenhuis op de valreep van 2019 een loonsverhoging van dit jaar 5 procent en volgend jaar nog eens 3 procent heeft gekregen.

Een beginnende verpleegkundige die de volle onregelmatigheidstoeslag krijgt, zit met dat cao-akkoord op €2758 bruto per maand, net iets onder modaal. Een ervaren gespecialiseerd verpleegkundige of ambulanceverpleegkundige zit boven de €4000. Zowel in de ziekenhuis-cao als in de cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg is daarbovenop nog een dertiende maand afgesproken – in het ziekenhuis kan die oplopen tot nog eens €1200.

Deeltijd

Modaal verdienen lukt dus wel, dat wil zeggen: bij een fulltime dienstverband. Maar net als bij veel andere ‘vrouwenberoepen’ zitten er ook tussen de verpleegkundigen veel die in deeltijd werken, gemiddeld een dag of vier per week.

De oplossing voor het tekort en de werkdruk die nu bekeken wordt, is het inzetten van mensen met minder, of zelfs geen zorgopleiding. Zo kunnen zogenoemde ‘helpenden plus’ ook hartslag, temperatuur en ademhaling meten, druppelen en zalven, en steunkousen aan- en uittrekken. Hopen dat dat de verpleegkundigen een beetje ontzorgt.