’Scheveningen en Pier een van meest overschatte plekken van Nederland’

SCHEVENINGEN - Badplaats Scheveningen is een van de meest overschatte plekken van Nederland om een bezoek aan te brengen. Met name De Pier valt toeristen fors tegen. Dat blijkt uit een analyse van online onderwijsplatform Preply van ruim 620.000 online recensies die zijn achtergelaten op diverse reisplatforms, zoals Tripadvisor, over vijfenveertig Nederlandse bestemmingen en in totaal 1500 attracties die het populairst zijn onder vakantiegangers.

De Pier wordt als aftands ervaren door sommige toeristen. Ⓒ Foto ANP/HH