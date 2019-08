Aantal strafzaken fors gedaald

Meer dan de helft van de door het OM aangebrachte strafzaken, kwam uiteindelijk niet voor de rechter. De zaak werd bijvoorbeeld geseponeerd of met een boete afgedaan. Sinds 2008 is het mogelijk voor het OM om zaken buiten de rechter om te regelen. Vorig jaar gebeurde dat bijna 30.000 keer, iets minder vaak dan de jaren daarvoor. De Raad voor de Rechtspraak sprak daar eerder al zijn zorgen over uit. „Het is aan rechters om te oordelen over schuld en onschuld. Als daaraan wordt getornd, raakt dat de kern van de democratische rechtsstaat.”

Afgelopen jaar deed de rechter in ruim 88.000 zaken uitspraak. Bijna alle verdachten werden schuldig bevonden: meer dan 77.000 mensen kregen een straf opgelegd. Meestal een gevangenis- of taakstraf, geregeld ook een geldboete. Het aantal maatregelen - bijvoorbeeld tbs of plaatsing in een inrichting - bedroeg vorig jaar bijna 16.000. De afgelopen jaren daalt het aantal keren dat een maatregel werd opgelegd gestaag.

Bekijk ook: Geen tuchtklacht advocaten Ficq en Franken

Weinig vrouwen

Mannen zijn oververtegenwoordigd in de strafbankjes. Van alle verdachten is 82 procent man. Bijna de helft heeft een Nederlandse achtergrond, 13 procent een westerse migratieachtergrond, bijna een derde een niet-westerse migratieachtergrond.