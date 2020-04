Marineschip Karel Doorman schiet eilanden te hulp

Aan boord zijn behalve marinemensen ook mariniers, militairen van de landmacht en medische staf, waaronder een chirurgisch team. Hun missie is Sint Maarten, Curaçao en Aruba te helpen met voedseltransport, kustwacht en grensbewaking, en medische voorzieningen. Het schip heeft op het dek ook twee Cougar transporthelikopters voor medische evacuaties.

De coronacrisis heeft op de eilanden hard toegeslagen. Toeristen worden geweerd, waardoor inkomsten zijn weggevallen, terwijl de kosten zijn toegenomen. Sint Maarten is nog amper hersteld van orkaan Irma. De eilanden hadden Den Haag om hulp gevraagd.

Traumazorg

Idee van het sturen van een marineschip is dat de medische voorzieningen aan boord van de Doorman niet zozeer de coronazorg van de eilanden overnemen, maar juist andere operaties, zoals traumazorg, waaraan de ziekenhuizen op de eilanden nu minder toekomen. Ook gaan mariniers met voertuigen en landingsvaartuigen mee. Ze kunnen helpen met het handhaven van de openbare orde. Vooral op Curaçao is dat nu een probleem. Om die reden zijn er ook drones mee voor ’beeldopbouw’. Momenteel is er al al een patrouilleschip van Defensie met mariniers in het gebied.

Behalve hulp gaat er ook geld naar de eilanden om de eerste nood te lenigen: 19 miljoen euro voor Aruba, 23 miljoen voor Sint Maarten en 80 miljoen voor Curaçao. Het zijn renteloze leningen zonder voorwaarden.

De Karel Doorman zal ook fungeren als tankschip voor de marineschepen die Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voor hun Caribische rijksdelen in de buurt hebben. Nederland coördineert de hulp in samenspraak met deze landen vanaf het Franse eiland Martinique.

Quarantaine

Voordat de bemanning van de Doorman aan boord is gegaan, heeft ze 15 dagen in quarantaine gezeten. „We nemen de maatregelen die nu nodig zijn”, zegt Bijleveld. „Maar als de nood aan de man is, staan we er.”