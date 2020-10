Vlaamse fans herdenken Kastiop in Stein: ’Hij is een held uit onze jeugd’

Vlaamse fans herdenken Kastiop. Ⓒ De Telegraaf

STEIN - De dood van de Belgische Youtuber Kastiop is hard aangekomen bij zijn fans. De 22-jarige Kacper Przybylski, die al een week werd vermist, werd zaterdagochtend door vissers gevonden in het Julianakanaal in het Limburgse Stein. Toen dat later op de dag werd bevestigd was dat voor een enkele fan reden om af te reizen naar de plek. „Hij is een held uit onze jeugd.”