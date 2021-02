Saoedische kroonprins in het nauw

Premium Binnenland

Man die atoomspionage in Nederland onthulde werd zelf voor dief aangezien

Frits Veerman, de dinsdag overleden klokkenluider in de atoomspionagezaak bij uraniumverrijkingsfabriek Urenco in de jaren zeventig, is zijn leven lang strijdbaar gebleven tegen het onrecht dat hem werd aangedaan. Vorig jaar werd hij in het gelijk gesteld door het Huis voor Klokkenluiders. Maar daar...