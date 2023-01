’Duitse overheid voerde in het geheim overleg met sociale media over coronaberichten’

Doel van de top was om informatie die volgens het Duitse ministerie niet deugde uit de media te weren in het belang van de volksgezondheid. Sociale netwerken, waaronder Twitter, verwijderden op grote schaal bijdragen over het coronavirus of de bestrijding daarvan, van onder anderen kritische burgers, kunstenaars en wetenschappers omdat ze vals of ’nepnieuws’ zouden zijn.

Twitter blokkeerde gebruikers en labelde tijdens de coronacrisis sommige berichten met een extra informatiebalk om ’desinformatie’ te bestrijden. Ⓒ ANP / Associated Press

Ontmoetingen tussen afgevaardigden van bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid en hightechbedrijven waren destijds niet ongewoon en evenmin erg geheimzinnig. Maar de ontmoeting van 20 juni 2020 in het ministerie van Binnenlandse Zaken was volgens de krant Bild bijzonder, omdat er in het diepste geheim op hoog niveau geprobeerd werd de vrijheid van meningsuiting te beperken en de regering daarin een belangrijke rol speelde. Onder de deelnemers was een vertrouweling van toenmalig bondskanselier Angela Merkel, regeringswoordvoerder Steffen Seibert en topmensen uit verscheidene ministeries en hightechbedrijven.

Ze hadden het over „de coronapandemie en de verspreiding van desinformatie en valse informatie die in deze context kan worden waargenomen” en wat er tegen gedaan kan worden. De regering wil niets kwijt over wat de geheime top opleverde. De hightechbedrijven in kwestie hebben volgens Bild niet op vragen geantwoord.