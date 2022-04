’Amerikaanse influencer steekt vriend neer’

De 25-jarige influencer Clenney, online beter bekend onder de naam Courtney Tailo, belde zondagmiddag zelf het alarmnummer. De politie trof haar gewonde vriend aan. Hij was één keer in de nek gestoken. De hulpdiensten brachten hem naar een ziekenhuis in de buurt, waar hij overleed aan zijn verwondingen. De politie stelt dat het gaat om een conflict in relationele sfeer. De twee hadden eerder die dag al een aanvaring.

Op sociale media circuleert een video waarop te zien zou zijn hoe de influencer in haar bh en joggingbroek en onder het bloed op de grond van haar appartement zit, terwijl ze met de politie praat.

Tekst gaat verder onder de foto en video.

Zelfmoord

Clenney is aangehouden en later naar een psychiatrische inrichting gebracht, meldt de politie in Miami. Toen ze even daarvoor op het politiestation vastzat, zou ze hebben gedreigd zichzelf van het leven te beroven. Er zijn nog geen aanklachten tegen haar ingediend.

Een vriend van Clenney vertelt aan de Amerikaanse website Local 10 dat zij meer dan eens zag ,,hoe Cleny haar vriend sloeg, maar andersom gebeurde dat nooit”. De twee hadden volgens gemeenschappelijke vrienden een moeizame relatie: ,,Maar ik geloof niet dat Christian zichzelf in een een positie zou manoeuvreren waarbij het voor haar nodig zou zijn om hem neer te steken”, zegt een van hen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Mishandeling

Een buurman van het stel vertelt aan Local 10 echter dat Obumseli een week voor het incident juist degene was die de klappen uitdeelde. ,,Ik weet niet of hij met open hand of gesloten vuisten sloeg, maar hij zwaaide in het rond”, aldus de buurman. De laatste drie maanden ging de politie meerdere malen naar het appartement na het krijgen van overlastmeldingen.

Een vriend van zowel het slachtoffer als de verdachte is in alle staten: ,,Naast dat we Christian kwijt zijn, zijn we Courtney tegelijkertijd ook kwijtgeraakt. We hadden niet verwacht dat het zover zou komen”, zegt een geëmotioneerde Tahki Banks tegen Local 10.