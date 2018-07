Ouders posten alleen kinderkiekjes op Facebook

Een ruime meerderheid van de ouders plaats minstens een keer in de week een plaatje van hun kids op social media. Een kleine 30% doet dit maandelijks. Dit blijkt uit een Brits onderzoek onder meer dan tweeduizend vrouwen.

Opscheppen

Ouders zien social media als het perfecte platform om op te scheppen over de prestaties en vorderingen van hun kinderen. Meer dan de helft van de ouders doet dit dan ook maar al te graag. Daarnaast worden Facebook en Twitter door ouders ook gebruikt om ervaringen te delen en steun te zoeken bij andere ouders.

Beschermen

Een minderheid plaats niets over de kinderen omdat ze hun kids willen beschermen. Dat is niet geheel onverstandig. Veel ouders plaatsen na een dagje aan zee een aantal leuke strandfoto's op Facebook of Twitter of doen uitgebreid verslag van het uitje naar het zwembad. Dat is niet zo onschuldig als het lijkt. Volgens het Openbaar Ministerie speuren pedofielen de sociale media af naar deze vrolijke kiekjes.

Plaats jij veel foto's van je kinderen op Facebook? Irriteer jij je wel eens aan de kiekjes van de kids van jouw buurvrouw? En moeten ouders volgens jou oppassen met de afbeeldingen die ze delen op social media?

Praat met ons mee!