Ruim 300 kilo illegaal vuurwerk gevonden in woning Ossendrecht

Aangezien de manier waarop het vuurwerk en de explosieve materialen waren opgeslagen een gevaar opleverde voor de omgeving, moest er een explosievenverkenner van de politie en later de Explosieven Opruimingsdienst Defensie aan te pas komen. Zij namen zo'n 3,5 kilo van het explosieve poeder in beslag, wat ze verderop op een veilige plek hebben vernietigd. Later werd nog eens 8 kilo van het materiaal gevonden.

De rest van het vuurwerk is afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De woning is bewaakt tot zondag alles was weggehaald. Volgens de politie is het levensgevaarlijk om vuurwerk thuis op te slaan. "Een klein vonkje kan al een enorme explosie veroorzaken."

De verdachte moet dinsdag voor de rechter-commissaris verschijnen, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.