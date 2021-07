Recordveel regen verwacht in zuidwesten van Australië

Dit soort weer wordt volgens het Bureau of Meteorology (BOM) slechts tweemaal per jaar waargenomen. Windstoten tot 125 kilometer per uur zijn mogelijk in sommige delen van de staat West-Australië. In Perth kan tot 70 millimeter regen vallen en het BOM heeft mensen daarom geadviseerd om eerder van werk naar huis te gaan indien mogelijk.

De vele regen kan in de regio rondom Perth bovendien zorgen voor overstromingen. Op zee kunnen er golven van tien meter hoog ontstaan, verwacht het BOM. Deze julimaand is de natste in Perth sinds het jaar 2000. De mogelijkheid bestaat dat er meerdere weerrecords kunnen gaan sneuvelen.

"Als we 15 millimeter regen krijgen - wat zeer waarschijnlijk is - dan wordt dit de op één na natste julimaand en gaan we juli 2000 voorbij", aldus Bob Tarr van het BOM. De natste julimaand ooit was in 1995, toen viel er nog 60 millimeter meer dan nu. Volgens Tarr is er "een kleine kans" dat ook dit record later deze week nog geslecht wordt.