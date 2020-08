Pelosi wil geen debat Trump-Biden

Volgens haar neemt Trump altijd een loopje met de waarheid en moet Biden daar niet aan meewerken, zo schrijft de New York Post.

Trump heeft de 77-jarige Biden meerdere malen voor ’seniele oude man’ uitgemaakt. De republikeinen concluderen uit de woorden van Pelosi dat ’Sleepy Joe’ zoals de president hem noemt inderdaad niet fit zou zijn.

Er werd eerder al door leden van die partij gesuggereerd dat Biden medicijnen of drugs zou slikken om extra scherp te zijn in debatten. Trump wil dan ook dat ze allebei een drugstest ondergaan.

Pelosi zegt nu dat ze Trump een publieke afgang wil besparen door geen debat te houden. Het zou volgens haar een ’president onwaardig’ gesprek worden.

Er staan drie grote TV-debatten gepland, op 29 september en 15 en 22 oktober. Trump wil er graag meer, maar dat hebben de democraten al afgewezen.

De president is als ex tv-presentator ijzersterk in debatten. In 2016 kwam hij zo ook bovendrijven bij de republikeinen.