Hypocriet? Politica sluit restaurants LA, gaat meteen dineren

Bestuurder Sheila Kuehl van de regio Los Angeles zat dinsdagavond rustig te dineren bij Il Forno Trattoria in Santa Monica. Haar ’lievelingsrestaurant’, zo liet ze zich eerder ontvallen. Meerdere mensen zagen het, en tipten het lokale Fox-kanaal.

Het contrast met haar gemoedstoestand een paar uur daarvoor was namelijk groot.

Kuehl noemde restaurants in een vergadering van het lokale bestuur op diezelfde middag nog ’een meest gevaarlijke situatie’. De obers werden blootgesteld aan gevaar van mogelijk besmette klanten. Binnen het bestuur stemde Kuehl vóór sluiting; de uitslag was 3-2. Zij had dus een beslissende stem.

’Verdrietig om omzetverlies’

Uren later zat Kuehl te dineren bij de Italiaan. „Ze ging eten bij Il Forno op de laatste dag dat het mogelijk was. Ze vindt Il Forno geweldig”, laat haar manager weten. „Ze hield zich aan alle maatregelen.”

Kuehl vindt het zelfs ’verdrietig dat Il Forno, zoals vele restaurants, worstelt met de omzet’, zo luidt de verklaring. „Helaas kan ze er voorlopig niet meer eten, zolang de regels zo blijven.”

Hypocriet?

Restaurant-eigenaren zijn boos. „Dit geeft de boodschap dat we worden bestuurd door mensen die eigenlijk niet echt geloven in hun eigen beleid”, zegt ondernemer Michael Voltaggio die een restaurant in de buurt bestiert. „Voor mij is dit weer bewijs van de hypocrisie.” Ook Josiah Citrin, eigenaar van meerdere eigenaars, is verbaasd. „Wacht even, restaurants zijn zo gevaarlijk, maar je gaat er wel eten? Ik viel van mijn stoel.”