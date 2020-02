Straatintimidatie: ’Hé, mag ik je ... zien?’

Een vrouw loopt langs twee schilders. Ze roepen niets, maar waren zo aardig om voor de foto te poseren. Ⓒ Ronald Bakker

Ruim de helft van de vrouwen in Amsterdam worden nagesist, nagefloten, uitgescholden, achtervolgd of betast, blijkt uit onderzoek. Burgemeester Halsema heeft maatregelen aangekondigd. In Rotterdam staat op straatintimidatie sinds twee jaar een boete. Maar hoever gaat die intimidatie eigenlijk, wat doet het met vrouwen en hoe wapenen ze zich ertegen?