De Jonge: corporaties moeten twee keer zoveel sociale huurwoningen bouwen

Starters na koop eniergieneutrale woning verrast door leasecontract warmtepomp: niet in brochure gemeld

Kandidaatkopers van energieneutrale starterswoningen in de wijk Dubbelspoor in Obdam moeten via leaseconstructies extra betalen voor de warmtepompinstallatie. Projectontwikkelaar Toekomstgroep heeft verzuimd dit in de verkoopbrochure te vermelden.