Celstraf ex-directeur Slotervaartziekenhuis

Aysel Erbudak Ⓒ Anko Stoffels

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft maandag vijftien maanden cel opgelegd aan Aysel Erbudak, voormalig directeur van het Slotervaartziekenhuis. Volgens de rechtbank is bewezen dat zij in 2008 met valse facturen 1 miljoen euro heeft weggesluisd. Daarnaast heeft ze enkele jaren later nog eens 200.000 euro achterovergedrukt.