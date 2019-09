Wilders doet aangifte tegen officier van justitie

Ⓒ AFP

Den Haag - Geert Wilders kondigt aan aangifte te doen tegen een officier van justitie en twee advocaten-generaal in het strafproces tegen de PVV-leider. Wilders beschuldigt ze van valsheid in geschrifte. Volgens hem bevat het proces-verbaal in dat tegen hem is opgesteld in het minder-Marokkanenproces onwaarheden.