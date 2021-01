Forse strafeis apotheker (46) die lading vaccins wilde saboteren

Steven Brandenburg, destijds werkzaam in het ziekenhuis van Grafton in de staat Wisconsin, sloeg in december zijn slag door de apotheekkoelkast leeg te halen. Het gaat om een lading van 570 vaccins van producent Moderna, deels bestemd voor zorgpersoneel, meldt Daily Wire. Of de vaccins nog bruikbaar zijn wordt onderzocht. Zo’n zestig ’prikken’ van de lading waren alsnog gebruikt.

Brandenburg is inmiddels om zijn ’roekeloze minachting’ ontslagen. „Te midden van een wereldwijde gezondheidscrisis knoeien met vaccindoses vraagt om een harde reactie”, aldus Bryan Boynton van Justitie in een verklaring woensdag. De aanklachten tegen de apotheker lopen op tot elk tien jaar cel. „Deze aanklachten laten zien dat het ministerie van Justitie achter iedereen aan zal gaan, en in het bijzonder elke medicus, die knoeit met het vaccin.”

Wantrouwen overheid

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte sceptisch is over vaccineren en in het bijzonder kritisch tegenover het Moderna-middel staat. Hij uitte zijn bezwaren eerder ook in het bijzijn van collega’s. De man gelooft onder meer dat de vaccins het dna van mensen verandert - een bekende claim die door experts van de hand wordt gewezen.

Ook verwachtte hij een ’crash’, opgezet door de overheid, verklaart zijn vrouw. Zij zegt dat haar man meer en meer wantrouwend werd. Ze heeft een scheiding aangevraagd.