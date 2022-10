'KNVB heeft plaat voor de kop met One Love-actie Qatar'

De podcast Kick-off, met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Sedee, staat vandaag weer deels in het teken van Oranje. Na de nipte 0-1 zege vrijdag tegen Letland, moet maandagavond in de Kuip Gibraltar met veel grotere cijfers worden verslagen.Het is voor Memphis Depay dé kans om meerdere doelpunten te maken, en het record van Robin van Persie te naderen. Die scoorde 50 doelpunten in zijn interlandcarrière.Driessen blikt ook terug op de finale van de Nations League: Frankrijk - Spanje (2-1). Het spel van de Fransen sprak hem niet aan. En dan was er nog de beslissende goal van Kylian Mbappé.Driessen: ,,Natuurlijk was dat gewoon buitenspel. Een schandalige VAR-beslissing. Pol van Boekel, die ook in het VAR-hok zat, had moeten ingrijpen.’Verder in Kick-off: de clash tussen Bert van Marwijk en Dick Advocaat, de onzekere toekomst van ADO Den Haag, en is Newcastle United de ideale club voor Donny van de Beek?

Meer