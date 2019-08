Baudet-aanbidder namens Forum in senaat

Hermans is een tandarts uit de buurt van Valkenburg en Maastricht. Hij stond op plek 18 op de FvD-lijst voor de senaat. Helemaal weg is hij van Baudet. Vooral diens speeches raken de Limburger diep, blijkt uit een YouTube-filmpje van FvD. „Hoe hij spreekt hè. Dit doet niemand hem na.” Inmiddels is de video van het Forum-account verwijderd.

Hermans vond de voormalige Amerikaanse president Obama altijd een hele goede spreker. „Maar Baudet verslaat de hele wereld”, zwijmelt hij. „Alles wat hij zegt is zo mooi. Het heeft iets betoverends.”

Woelige tijden

Hermans schuift in de Eerste Kamer in woelige tijden aan. FvD-collega Dorien Rookmaker maakt vandaag in De Telegraaf bekend dat ze twijfelt of ze nog wel bij Forum wil blijven. Aanleiding is het moddergevecht tussen Baudet en de inmiddels geroyeerde Henk Otten.

Rookmaker neemt twee weken de tijd om te bepalen of ze blijft, opstapt, of zich bij Otten aansluit, die weigert om zijn FvD-zetel in te leveren en voor zichzelf begint.