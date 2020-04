Spaanse dodental door corona stijgt met 510, kleinste stijging in 19 dagen

Met een trekker worden straten op het Spaanse eiland Mallorca gedesinfecteerd. Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

MADRID - Het dagelijkse dodental door het coronavirus in Spanje daalde zaterdag voor de derde dag op rij nadat er in de afgelopen 24 uur 510 doden waren gemeld. Dat is de kleinste stijging sinds 23 maart, zei het ministerie van Volksgezondheid.