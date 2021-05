Haagse man verdacht van moord of doodslag op 23-jarige Haagse rugbyster

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

DEN HAAG - De 41-jarige man uit Den Haag die afgelopen maandag werd aangehouden in verband met de dood van de 23-jarige Haagse rugbyster, wordt verdacht van moord of doodslag op haar. Ook wordt hij ervan verdacht haar lichaam in brand te hebben gestoken. Dat meldt de rechtbank in Den Haag.