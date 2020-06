Trump haalt uit naar Biden na blunder: ’schandalig dom’

Biden, die zich niet voor het eerst heeft ’misrekend’, maakte de telfout tijdens een campagnebijeenkomst in Lancaster, Pennsylvania. Trump liet de kans niet onbenut om Biden te wijzen op zijn schandalige fout. „Als ik ooit zoiets stoms zou zeggen, zouden de fake news media wraak op me nemen”, zo schrijft hij op Twitter.

Tekst loopt door onder de tweet.

„Dit is meer dan een normale fout”, voegde Trump eraan toe. „Waarom melden de media het niet?” vraagt hij zich af tijdens een optreden op Fox News. Trump is van mening dat je je een dergelijke fout echt niet kan permitteren. „Dit een serieuze zaak.” Hij haalde aan dat Bidens blunder „geen vergissing” kan zijn. „Dit is geen fout. Dit is een ernstige fout. Geen toelaatbare fout, want er is nogal iets aan de hand”, aldus Trump, verwijzend naar de aanhoudende pandemie en het toenemende dodental.

’De man kan niet praten’

„Weet je, het is geweldig om te zeggen dat ik met hem te doen heb, of ’wat een pech’, en dat is het geval. Maar we hebben het hier wel over het presidentschap van de Verenigde Staten. En dus is dit echt onacceptabel”, aldus Trump.

„Het gaat hier om een man die niet praat. Niemand hoort hem. Steeds als hij wat zegt, kan hij geen twee volzinnen maken. Ik wil niet aardig of onaardig zijn. Ik bedoel, de man kan gewoon niet praten.”

Biden maakte de fout tijdens een van de eerste evenementen waar hij weer optrad nadat alles stil was komen te liggen vanwege het coronavirus.

Het zou niet voor het eerst zijn Biden in de fout gaat als het om cijfers gaat. Trump-aanhangers op Twitter herinneren zich ook dat Biden de kijkers van een democratisch debat in februari in verwarring bracht, toen hij zei dat 150 miljoen Amerikanen sinds 2007 waren gestorven aan wapengeweld. Terwijl het in werkelijkheid om een fractie van dat aantal gaat, ongeveer 373.663.

Biden had de sterfgevallen door vuurwapens schromelijk overdreven toen de wet werd aangenomen, waardoor wapenfabrikanten immuniteit kregen als het gaat om aansprakelijkheid voor wapengeweld.

De blunder van de presidentskandidaat ontlokte destijds op sociale media een storm van kritiek en leidde tot nogal wat geschokte reacties. En ook zijn nieuwste misrekening over het aantal Amerikaanse coronadoden blijft online niet onbesproken. „Wat is er aan de hand met Joe Biden?” vraagt Steve Guest zich af op Twitter, in een reactie op de fout.