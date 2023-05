Amerikaan vrijgelaten na 33 jaar onterecht in gevangenis te hebben gezeten

Saldana werd in 1990 veroordeeld voor poging tot moord op een groep van zes middelbare scholieren. Hij werd gezien als een van de twee schutters die het vuur openden op de groep na een voetbalwedstrijd op een middelbare school. Twee van de studenten raakten gewond, maar overleefden hun verwondingen. Aanklagers geloven dat de echte schutters de studenten voor bendeleden aanzagen toen ze kogels op de auto afvuurden.

Saldana - destijds 22 jaar oud en werkzaam als bouwvakker - werd veroordeeld voor zes keer poging tot moord en kreeg een straf van 45 jaar tot levenslang.

„Je wordt elke dag wakker in een gevangenis in de wetenschap dat je onschuldig bent”, laat hij weten in een reactie. „Maar ik wist gewoon dat deze dag zou komen”, zei hij.

Onschuld

Zijn weg naar vrijheid begon in februari. Een andere veroordeelde verdachte liet in 2017 al weten tijdens een voorwaardelijke hoorzitting dat Saldana „op geen enkele manier betrokken was, en niet aanwezig was bij de schietpartij.” Een voormalig plaatsvervangend officier van justitie was aanwezig bij die hoorzitting, maar deed niets met die informatie. Hij verzuimde deze toch wel cruciale verklaring met Saldana of zijn advocaat te delen zoals vereist. Daardoor bleef Saldana nog eens zes jaar onterecht achter de tralies. Tot dit jaar, toen kwam het zes jaar oude verslag van het verhoor alsnog bij de aanklager in Los Angeles terecht. Al snel bleek toen Saldana’s onschuld.