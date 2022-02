Podcast Werelds! ‘Boris Johnson aapt Winston Churchill na’

Kopieer naar clipboard

Boris Johnson toont zijn spierballen in het buitenland nu hij thuis onder vuur ligt vanwege partygate. Moet de Britse premier zich zorgen maken om zijn positie en wie staan er klaar om Johnson op te volgen? Dat bespreken buitenlandredacteuren Thijs Wolters en Frank van Vliet in een nieuwe aflevering van de podcast Werelds! Opvallende uitspraken van de president van Oekraïne, die zich niet druk lijkt te maken om de Russische troepen aan de grens. Grote vraag is wat president Poetin zal doen tijdens de Olympische Spelen. Verder in de podcast: de nieuwe president van Italië is tegen zijn zin verkozen, en een jaar na de coup woedt er een ‘vergeten oorlog’ in Myanmar.