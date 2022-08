Premium Ondernemen

Column: hoeveel krijgt de ex van een ondernemer?

Hoeveel alimentatie een ondernemer kan betalen is regelmatig voer voor discussie. Het is niet zoals bij een alimentatiebetaler in loondienst dat enkel het salaris het inkomen vormt op basis waarvan wordt bepaald hoeveel geld er beschikbaar is voor alimentatie. Van belang is ook wat de ondernemer naa...