Kamerleden: pensioenen in problemen door ECB-beleid

CU-Kamerlid Eppo Bruins vindt de stappen van de ECB ’heel zorgelijk’. „Dit maakt het steeds moeilijker om pensioenen betaalbaar te houden.” Volgens de regeringspartij is dit beleid ’ten faveure van de zuidelijke landen’ en ’niet van de sparende noordelijke landen’. „Ik wil zo snel mogelijk de nieuwe ECB-president naar de Tweede Kamer voor uitleg en dat Klaas Knot van DNB zijn gewicht gebruikt om ervoor te zorgen dat dit schadelijke beleid wordt omgedraaid.”

„Met dit beleid maakt de ECB het alleen maar moeilijker voor zichzelf om terug te keren naar normaal monetair beleid”, oordeelt CDA-Kamerlid Omtzigt die de rentes omhoog wil. „De ECB neemt grote risico’s op haar eigen balans”, wijst Omtzigt naar bijvoorbeeld de opkoop van nog meer Italiaanse staatsobligaties om geld in de economie te pompen en de inflatie zo op peil te houden.

SP-Kamerlid Renske Leijten: „Het opkoopbeleid van de ECB was niet doeltreffend volgens het CPB en een paardenmiddel volgens DNB. Toch pompt de ECB weer miljarden in de economie en verlaagt ze de rente nóg meer.” De socialist heeft er geen goed woord voor over: „Een experiment van ongekende proporties en met veel risico voor onze economie. Spaarders draaien op voor wanbeleid banken.”