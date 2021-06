CDA op 8 zetels in peiling: historisch dieptepunt

Volgens de opiniepeiler keldert de partij met zeven zetels ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar. De Hond spreekt zijn verwondering uit. „Op meerdere manieren is dit een heel bijzondere uitslag. Als iemand drie maanden geleden zou gezegd hebben dat BoerBurgerBeweging in een peiling in juni op de helft van de zetels van het CDA zou staan, dan was die persoon voor gek verklaard.”

Het CDA verkeert in een diepe crisis. Pieter Omtzigt heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd, nadat eerder deze week een explosieve memo van zijn hand openbaar werd.

De man die de toeslagenaffaire aanzwengelde schrijft in een verklaring op Twitter dat hij wil terugkeren als onafhankelijk Kamerlid. Aanleiding voor zijn vertrek is het naar buiten komen van een interne notitie, waarin hij fel uithaalt naar de partij. Het leidde tot grote onrust binnen het CDA. „Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren”, schrijft hij.