LIVE | Virgin Galactic heeft de primeur: voor het eerst betalende passagiers mee de ruimte in

De kosten om mee te gaan? Slechts 450.000 dollar voor een tripje van 90 minuten met de VSS Unity. Toch is de spanning hoog, want het is voor het eerst dat er betalende passagiers meegaan. En dat net na de ramp met de Titan. De reis vertrekt vanaf Spaceport America in New Mexico.

Samen met moederschip VMS Eve zal de VSS Unity de tocht naar het heelal beginnen, om op een gegeven moment op eigen kracht de aarde te zullen verlaten. De vlucht is deels in samenwerking met de Italiaanse luchtmacht en er worden ook enkele wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Aan boord zijn dus naast de betalende klanten ook enkele wetenschappers.

