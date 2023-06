Virgin Galactic heeft de primeur: voor het eerst betalende passagiers mee de ruimte in

De raket, die onder een vliegtuig hing, steeg op vanaf het vliegveld Spaceport America in de Amerikaanse staat New Mexico. De raket werd op bijna 14 kilometer hoogte losgekoppeld van het vliegtuig en schoot toen verder de lucht in. De inzittenden waren enkele minuten gewichtloos en pakten toen hun nationale vlag erbij. Het toestel ging daarna terug richting de aarde.

Virgin Galactic, een project van de Britse zakenman Richard Branson, was zo’n twintig jaar bezig met een fase van testvluchten. Het bedrijf is verwikkeld in een concurrentiestrijd met SpaceX van Elon Musk en Blue Origin van Jeff Bezos. Zij willen allemaal toeristische vluchten naar de ruimte verkopen.

Virgin Galactic verklaarde voor de lancering van donderdag dat een succesvolle vlucht de weg zou vrijmaken voor een volgende vlucht in augustus en daarna maandelijkse vluchten. Er zouden nu al ongeveer achthonderd mensen een vlucht bij het bedrijf hebben geboekt. Zij zouden tussen de 250.000 en 450.000 dollar (ongeveer tussen de 230.000 en 415.000 euro) per stoel hebben betaald.