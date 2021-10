Premium Het beste van De Telegraaf

Krijgsmacht zou structureel zo’n 700 miljoen euro tekortkomen Onrust bij krijgsmacht neemt toe wegens financiële sores: ’Grote tekorten in munitie en onderdelen

Door Olof van Joolen

Het water staat de militaire top financieel gezien aan de lippen. Op de exploitatie zou de krijgsmacht structureel rond de 700 miljoen euro jaarlijks tekortkomen. Ⓒ Foto ANP/HH

DEN HAAG - Er is intern groeiende onrust over de financiële situatie van de krijgsmacht. Nu het demissionaire kabinet maar in beperkte mate de tekorten bij Defensie wil aanvullen, vrezen militairen voor ingrijpende maatregelen, zoals het opheffen van onderdelen.