VVD en CDA steunen landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Ook het CDA wil de vuurwerktraditie veranderen. „Als er een voorstel komt om knalvuurwerk en losse vuurpijlen te verbieden, dan hebben wij daar begrip voor”, zegt Kamerlid Chris van Dam.

Hij stelt wel dat zo’n verbod alleen nut heeft in combinatie met strenge handhaving en een discussie over hoe we met elkaar oud en nieuw vieren. Van Dam: „In plaats van een gezellig feest lijkt het nu voor sommige mensen een hoogmis van hufterigheid.”

’Verbod geen toverstokje’

VVD-fractieleider Dijkhoff noemt het ’voortschrijdend inzicht’ dat zijn fractie om is, omdat de liberalen eerder tegen inperken van de vuurwerktraditie waren. „Het is niet gelukt om mensen veilig om te laten gaan met het vuurwerk dat beschikbaar was. Het schiet niet op met hoe mensen zich nu misdragen.”

Volgens Dijkhoff kan een verbod op pijlen en knallers helpen. „Maar het is geen toverstokje, we moeten alle middelen inzetten om harder op te treden.”

De fractieleider van de liberalen hoopt dat vuurpijlen en knallers zo snel mogelijk geen onderdeel meer uitmaken van de jaarwisseling. „Ik hoop dan op een jaarwisseling met veel siervuurwerk. En op een fijne avond voor hulpverleners om te werken.”

Minister naar Kamer gesommeerd

Eerder waren VVD en CDA voorzichtig met tornen aan de vuurwerktraditie. Stapsgewijs werkten de partijen wel mee aan de invoering van strengere spelregels en beperkingen.

Dat het CDA nu verder wil, heeft te maken met de laatste jaarwisseling. „De discussie is daardoor aan het veranderen. Zonder draagvlak gaat het verbieden niet werken”, zegt Kamerlid Van Dam.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu) is naar de Kamer geroepen voor het wekelijkse Vragenuur om terug te blikken op een opnieuw onrustige jaarwisseling.

