Coronavirus bij nertsen op Brabantse boerderij

Nertsen in Brabant zijn besmet met corona. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Bij twee nertsenhouderijen in de Brabantse plaatsen Milheeze en Beek en Donk zijn dieren besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten. Op de boerderijen en in de nabije omgeving zijn maatregelen getroffen. Zo wordt geadviseerd in een straal van 400 meter rond de bedrijven niet te wandelen of fietsen.