’Ufo-kinderen’ van Gorredijk gezocht: ’Geloof me: we nemen ze heel serieus’

Door Rixt Oenema Kopieer naar clipboard

1974: Gorredijk is in de ban van de ufo’s. Inwoners hebben een bord bij de ingang van het dorp geplaatst met een waarschuwing tegen vliegende schotels. Ⓒ Jan de Vries

GORREDIJK - Vijftig jaar na dato stelt Museum Opsterlân in het Friese dorp Gorredijk een tentoonstelling samen over de ufogekte van 1974. Het museum is op zoek naar de toeschouwers van toen. „Het zou geweldig zijn als mensen zich melden met hun verhaal - we nemen ze heel serieus.”