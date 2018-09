Dode en gewonden bij betoging Thailand

Dat hebben politiebronnen laten weten, aldus de krant Bangkok Post. De politie weet niet wie achter de schietpartij zat. De meeste gewonden zouden betogers tegen de premier zijn. Over de identiteit van de dode deed de politie geen mededelingen. De schietpartij had plaats in de buurt van de bij toeristen populaire Khao San Road in het noordwesten van het centrum van Bangkok.

De actievoerders eisen het aftreden van Yingluck Shinawatra. Zij zou zich achter de schermen te veel laten leiden door haar broer Thaksin Shinawatra, die in 2006 als premier door het leger werd afgezet en in ballingschap in het buitenland woont.

De betogers willen vanaf maandag het verkeer in Bangkok met blokkades lamleggen om de druk op de regering te vergroten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag adviseerde toeristen donderdag voorzichtig te zijn, bij protesten uit de buurt te blijven en als het even kan niet door het centrum van Bangkok te reizen.