Nederland applaudisseert voor artsen en verplegers

Ook het Koninklijk Huis deed mee, al klappend en rammend op pannen, is te zien in een filmpje. „Wij klappen vanavond uit dank en respect voor alle zorgmedewerkers in Nederland die ons beschermen tegen het verschrikkelijke coronavirus”, aldus koning Willem-Alexander samen de koningin en hun drie dochters.

De mensen die klapten, gaven gehoor aan een oproep op Facebook, die de afgelopen dagen veel werd gedeeld. In andere landen hebben burgers ook geapplaudisseerd voor zorgverleners. Zo was er zaterdag een collectief applaus in Spanje en Italië.

Op Twitter zijn filmpjes te zien hoe mensen in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen, Haarlem, Groningen, Tilburg en Roermond uit ramen hangen, op balkons staan of gewoon op straat de zorgmedewerkers een eerbetoon te geven. In sommige gevallen ging dat gepaard met het massaal afsteken van vuurwerk. Auto’s reden toeterend door de straten.

„Kippenvel”, schrijft rechtenstudent @Hevien op twitter bij een filmpje van massaal applaus bij haar in de buurt. „Tussen het geklap door voelde het even aan als O&N boven Den Haag .... en dat ging 10 minuten lang door, over de hele stad. Kippenvel!”, aldus ene Lenn Smit.

Premier Mark Rutte reageerde op Twitter op de actie. „De verpleegkundigen, de artsen, de schoonmakers in de zorg, de hulpverleners, de mensen die werken in de supermarkten en alle andere mensen met vitale beroepen leveren fantastisch werk. Mooi om te zien dat Nederland hen massaal een hart onder de riem steekt.”