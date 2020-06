’Wat zit daar nu?’: Utrechters schrikken van rattenslang langs de kade

Het krioelende reptiel was de wijk aan het verkennen, zo blijkt ook uit videobeelden. ,,Dappere wijkbewoners hebben het beestje gevangen en aan ons overgedragen’’, zo meldt de politie via sociale media. Het dier heeft nu onderdak in een reptielenopvang.

Getuigen

De politie zoekt nu naar getuigen om de eigenaars van de slang te achterhalen.

Een rode rattenslang, ook wel bekend als de korenslang, komt volgens het kenniscentrum van blue-lagoon vooral voor in het zuiden en zuidoosten van de Verenigde Staten. Het dier dankt zijn naam aan het jagen op ratten en muizen in bossen of maisvelden. De slank gebouwde wurgslang wordt tussen de 150 en 180 centimeter lang.